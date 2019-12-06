Норвежский прыгун на лыжах с трамплина Томас Аасен Маркенг рассказал, что его не пустили в Россию для выступления на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле. 19-летний спортсмен был вынужден вернуться в Норвегию из-за проблем с визой.

«Это было очень некомфортно. Русские – суровые люди. Они взяли мой паспорт, и я прождал несколько часов. Остальные члены сборной прошли, а я просто сидел в углу и ждал. Все двери вокруг были закрыты.

Спустя несколько часов мне сказали, что я должен возвращаться домой. Очень жаль, ведь я хотел выступить в России. Кажется, там отличный трамплин, который бы мне здорово подошел», – приводит слова Маркенга NRK.

По словам норвежского прыгуна, он был вынужден провести ночь в аэропорту.

Соревнования в Нижнем Тагиле пройдут 7 и 8 декабря.

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