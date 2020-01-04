47-летний японец по прозвищу Камикадзе – легенда прыжков с трамплина. Он соревнуется с 1988 года

В центральноевропейских городах проходит «Турне четырех трамплинов» – ежегодный культовый ивент для прыгунов. В Оберстдорфе, Гармише, Инсбруке и Бишофсхофене собираются тысячи болельщиков необычного вида спорта: пьют пиво и громко болеют за любимцев. Но «Турне» сезона-2019/20 не такое, как прежде – впервые за четверть века на прыжковой многодневке нет легендарного японца Нориаки Касаи.

47-летний прыгун, получивший прозвище Камикадзе, появился на старте престижного и любимого фанатами турнира в 1995 году и с тех пор ни разу его не пропускал. Что вы делали в 1995-м? Ходили в школу? В детский сад? Лежали в пеленках? Вас вовсе не было? А если вы уже работали, то тем более в состоянии оценить эпохальность Касаи.

Скандала, трагедии и драмы в его неучастии нет: у японцев чертовски сильная команда, а Касаи в сезоне-2019/20 не набрал ни одного кубкового очка. Рёю Кобаяси возглавляет общий зачет «Турне», а костяк сборной – молодые Кейти Сато и Тако Такеути – заслужил поездку на турнир успехами на Континентальном кубке. Ощущается только трагичность и теплая грусть, но Касаи уверен, что вернется.

Нориаки КасаиGetty Images

«Я не чувствую себя комфортно на трамплине и пока не приземляюсь, куда нужно. Но физически я в порядке и не собираюсь сдаваться», – заявил он. Нориаки заранее установил планку выступлений до 2026 года – японский Саппоро подавал заявку на проведение зимней Олимпиады. Право принять Игры досталось Италии, но менять планы японец не намерен.

Касаи родился на Хоккайдо – самом северном острове Японии, который специализируется на развитии зимних видов спорта. Там множество горнолыжных курортов, лыжных трасс и, конечно же, трамплинов, а самое известное место – Саппоро, где проходили Олимпиада-1972, чемпионат мира по лыжным видам спорта-2007 и другие важные старты. Сейчас на Хоккайдо каждый год проводится Китайский Васалоппет – лыжный марафон, который на один год даже вошел в мировую серию Ski Classics.

Касаи выбрал прыжки с трамплина и в декабре 1988 года дебютировал в Саппоро на домашнем этапе Кубка мира. Он занял 31-е место, и это позволило поехать на дебютный чемпионат мира в финский Лахти. Следующим прорывом был 1992 год и чемпионат мира по полетам в Гаррахове, который прошел при сложных обстоятельствах. Состязания перенесли на следующий день из-за сильного ветра и страшного падения немца Кристофа Дуффнера. 20-летний Касаи вышел на трамплин и улетел дальше всех – удивительно, но несмотря на море возрастных рекордов, это его единственное золото главных стартов.

Камикадзе – участник восьми Олимпиад подряд, начиная с Альбервилля-1992. Медали принесли только две: помимо Лиллехаммера-1994, это Сочи-2014. Касаи завоевал две командные награды и личную бронзу на большом трамплине. В Сочи он стал старейшим спортсменом, завоевавшим медаль зимних Игр – японцу было 42 года. Он обошел выигравшего в России спринт Уле-Айнара Бьорндалена – великому норвежцу было всего 40.

Имя Касаи дважды внесено в Книгу рекордов Гиннеса: первый сертификат вручен за рекордное число выступлений на чемпионатах мира (12 с 1989 года по 2015-й), второй – на Кубке мира. На момент фиксации рекордов японец вышел на старт кубковых этапов 488 раз, а сейчас цифра перевалила за полтысячи. 500-й раз был в Планице: Касаи стартовал 60-м, но на биб символически был нанесен номер 500. Публика взорвалась аплодисментами.

Его уважают не только в Японии, а по всему миру. Перед Олимпиадой 2018 года – восьмой для Касаи – вечеринку в его честь закатили австрийцы. Федерация лыжных видов спорта Австрии пригласила 600 гостей, среди которых были бронзовый призер Игр-1994 и трехкратный чемпион мира Андреас Гольдбергер, а также 53-кратный победитель этапов Кубка мира Грегор Шлиренцауэр. Гольдбергер даже исполнил в честь Нориаки песню.

«Я был действительно удивлен, – отреагировал Касаи. – Я представляю свою страну, но нравлюсь всем. Хочу продолжать прыгать в течение пяти… нет, десяти лет».

Сейчас лидер сборной Японии – 23-летний Рёю Кобаяси: он родился в ноябре 1996 года, когда Касаи готовился к седьмому сезону на Кубке мира. Молодой Кобаяси в 2019 году выиграл «Турне четырех трамплинов» и первым из неевропейцев забрал победу в общем зачете Кубка мира. Он же лидирует в тотале «Турне» сейчас.

Нориаки Касаи и Рёю КобаясиGetty Images

У Кобаяси и Касаи общий спонсор, и Рёю признается, что ветеран всегда помогает ему советом – особенно когда становится тяжело под давлением медиа и болельщиков. «Это очень снимает напряжение, и тогда я снова с нетерпением жду соревнований. Я ему очень благодарен», – сказал юный чемпион.

К концу карьеры он станет более титулованным, чем Камикадзе, но без авторитета Касаи Кобаяси вряд ли стал чемпионом и новым хедлайнером японских прыжков с трамплина.

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