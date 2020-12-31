Тест на коронавирус российского прыгуна на лыжах с трамплина, сданный во время «Турне четырех трамплинов», дал положительный результат.
Имя спортсмена не называется. Отмечается, что он был помещен на карантин, как и три члена российской команды, которые контактировали с инфицированным, среди них есть один спортсмен. Об этом сообщает пресс-служба FIS.
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- «Турне четырех трамплинов» завершится 6 января.
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