Тест на коронавирус российского прыгуна на лыжах с трамплина, сданный во время «Турне четырех трамплинов», дал положительный результат.

Имя спортсмена не называется. Отмечается, что он был помещен на карантин, как и три члена российской команды, которые контактировали с инфицированным, среди них есть один спортсмен. Об этом сообщает пресс-служба FIS.