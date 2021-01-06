Знаменитый польский прыгун на лыжах с трамплина Камил Стох стал трехкратным победителем «Турне четырех трамплинов».
В заключительный день соревнований, которые состоялись в австрийском Бишофсхофене, он прыгнул на 139 и 140 метров в двух попытках и набрал 300,7 балла. Суммарно Стох заработал 1100,6 балла и более чем на 40 опередил ставшего вторым соотечественника и прошлогоднего победителя «Турне» Давида Кубацки (1057,8). Третье место у норвежца Халвора Эгнера Гранеруда (1057,4).
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Российские летающие лыжники Михаил Назаров и Евгений Климов не вошли в топ-20.
- Стох, помимо сезона-2020/21, выигрывал «Турне четырех трамплинов» в 2016/17 и в 2017/18.
- «Турне четырех трамплинов» – одно из наиболее престижных и популярных соревнований в мире прыжков с трамплина.
- Проводится с 1952 года ежегодно в дни новогодних праздников.
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