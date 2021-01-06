В заключительный день соревнований, которые состоялись в австрийском Бишофсхофене, он прыгнул на 139 и 140 метров в двух попытках и набрал 300,7 балла. Суммарно Стох заработал 1100,6 балла и более чем на 40 опередил ставшего вторым соотечественника и прошлогоднего победителя «Турне» Давида Кубацки (1057,8). Третье место у норвежца Халвора Эгнера Гранеруда (1057,4).