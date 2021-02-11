Немецкая прыгунья с трамплина Юлиане Зайфарт накануне домашнего чемпионата мира в Оберстдорфе снялась обнаженной в эротической фотосессии для журнала Playboy.

«Жизнь похожа на книгу со стихами, и мы должны наполнить ее замечательными произведениями. Playboy – отличная возможность создавать незабываемые рассказы, которые будут длиться вечно. Эротическая съемка и прыжки с трамплина – разве вещи, это про спорт и искусство. Мне нравится и то, и то», – цитирует 30-летнюю Зайфарт Bild.

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Девушка также рассказала, что было для нее сложнее: раздеться на съемках или впервые прыгнуть с трамплина. «Ни то, ни другое не является сложным. Но и то, и то должно идти от сердца, чтобы результат получился классным». Последний вопрос для Юлиане – что лучше: идеальный прыжок или секс. «Думаю, уровень адреналина одинаков», – ответила двукратная чемпионка мира.

Фотографии можно посмотреть в первоисточнике – они слишком откровенны, чтобы мы публиковали их прямо здесь.

Зайфарт – двукратная чемпионка мира 2019 года в командных соревнованиях.

Чемпионат мира 2021 года в Оберстдорфе стартует 24 февраля. Женщины впервые разыграют медали на большом трамплине.

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