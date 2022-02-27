Прыгун с трамплина Евгений Климов показал в камеру российский флаг после командного турнира. Триколор был нанесен на перчатку спортсмена.
Сборная России в составе Климова, а также Романа Трофимова, Михаила Назарова и Александра Баженова заняла восьмое место с результатом 894,3 балла.
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Ранее СБР сделал официальное заявление о том, что российские биатлонисты пропустят оставшиеся этапы Кубка мира и Кубка IBU из-за неприемлемости нейтрального статуса команды.
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А российские лыжники будут допущены до всех соревнований под эгидой FIS, но без флага и гимна. Норвежская федерация сделала запрос о недопуске их к мероприятиям на территории страны и получила отказ.
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