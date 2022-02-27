Прыгун с трамплина Евгений Климов показал в камеру российский флаг после командного турнира. Триколор был нанесен на перчатку спортсмена.

Сборная России в составе Климова, а также Романа Трофимова, Михаила Назарова и Александра Баженова заняла восьмое место с результатом 894,3 балла.

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