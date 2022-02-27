Российский прыгун с трамплина Евгений Климов не будет наказан за демонстрацию российского флага на перчатке перед камерой во время командного турнира в финском Лахти, где он участвовал вместе с Романом Трофимовым, Михаилом Назаровым и Александром Баженовым (восьмое место, 894,3 балла). Но выступать в этих перчатках на соревнованиях ему будет запрещено.

«Я спросил их, как обстоят дела. Я попросил показать перчатку, и мы решили, что они больше не используют эти перчатки на соревнованиях. Дело закрыто. Был ли жест провокацией? Эти перчатки использовались ранее по ходу сезона. Думаю, двусмысленности здесь нет. Накажут ли Климова? Нет. Он прыгает сегодня. Они будут использовать другие перчатки», – рассказал рейс-директор Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Сандро Пертиле.

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Источник: Ilta Sanomat.

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