Евгений Климов и гениальные девушки прыгают за медалями ЧМ. Россия и СССР не были на подиуме 40 лет

Последними в борьбу за медали чемпионата мира по лыжным видам спорта вступят прыгуны с трамплина – только 23 февраля мужчины разыграют первый комплект наград Зеефельда.

Русские прыжки переживают настоящий ренессанс – впервые с 70-х прошлого века. Последняя медаль чемпионата мира датирована временами СССР: в 1978 году Алексей Боровитин взял бронзу в Лахти. Золото советские прыгуны брали в 1970 году: турнир проходил в Высоких Татрах, и Гарий Напалков выиграл обе личные дисциплины. Командных тогда не было.

Потом наступило долгое затишье. Почти 20 лет сборную тащил Дмитрий Васильев – сейчас ему 39 лет. Впервые он попал на подиум Кубка мира в сезоне-2000/01, а напоследок запрыгнул в топ-3 в конце 2012 года. Васильеву не победил на Кубке мира и не взял медали главных стартов, но он до сих пор в команде и едет в Зеефельд. Лучше у России нет никого, кроме лидера сборной, Евгения Климова. А женская команда кипит от тлантов. Впервые за 40 лет русские прыгуны и прыгуньи могут выиграть медали чемпионата мира.

Евгений Климов

25-летний пермяк стал надеждой русских прыжков задолго до того, как начал выступать в прыжках с трамплина. Изначально Климов был заточенным под прыжки двоеборцем и поехал на Олимпиаду в Сочи бороться с лучшими кобминаторами мира. В прыжковой части это получилось – он уступил только будущим призерам гонки. На лыжне от Климова никто не ждал подвигов, но случился кошмар – последнее место. Схожим образом русские двоеборцы выступили в эстафете.

Евгений КлимовGetty Images

Здравый смысл подсказывал Евгению переключиться в чистые прыжки и покорять Сочи-2014 на трамплине. Об этом писали журналисты, такой вариант обсуждали болельщики на спортивных форумах. Идея не впечатлила только тренеров прыжковой сборной – прямо посреди Игр Климову устроили дополнительный отбор в формате контрольной тренировки. Молодой спортсмен не справился с нервами, и командное первенство прыгунов прошло без него.

После сочинского сезона Евгений окончательно признал несостоятельность в лыжах и перешел в прыжки с трамплина. Успех посетил через 2,5 сезона – русский прыгун стал третьим на одном из этапов легендарного «Турне четырех трамплинов». Победить на Кубке мира удалось только в ноябре 2018, а до этого была подиумная серия на летнем Гран-при.

В Зеефельде-2019 Климов нацеливается на большой трамплин – два его пьедестала из трех завоеваны в этой дисциплине. Недавно в Оберстдорфе он был вторым на полетном, но чемпионат мира по полетам на лыжах вынесен в отдельный турнир и пройдет в следующем сезоне.

Гениальное женское поколение

Женщин допустили на трамплин чемпионата мира в 2009 году, а на Кубке мира прыгуньи появились в сезоне-2011/12. Русский спорт всегда настороженно относится к изменениям и модернизации. Женские прыжки с трамплина стали исключением: когда прыгуны располагают только Климовым, у прыгуний есть гениальное молодое поколение и отличные традиции в лице Ирины Аввакумовой.

Пять лет Аваакумова была лицом русских прыжков и боролась за подиумы Кубка мира (в активе есть даже победа). На чемпионатах мира и Олимпийских играх немного не получилось – в Пхёнчхане-2018 Ирина остановилась в шаге от бронзовой медали.

Чемпионка Универсиады-2013 Ирина АввакумоваImago

Чемпионат мира в Зеефельде пройдет без нее. Аввакумова не заканчивала карьеру и выступает в сезоне-2018/19, но ее непопадание в состав отнюдь не произвол тренерского штаба. Команда укомплектована по спортивному принципу, и среди русских прыгуний Ирина идет только шестой. Четверо зачислены в основной состав, пятая – запасная.

На старте сезона 17-летняя петербурженка Лидия Яковлева сенсационно выиграла этап Кубка мира в Лиллехаммере. После крутого начала она больше не попадала на подиум, но стабильные выступления позволяют Яковлевой замыкать топ-10 общего зачета. Она стабильно попадает в восьмерку и в столь юном возрасте готова стать медалисткой взрослого ЧМ.

Лидия была абсолютной фавориткой юниорского чемпионата мира, который проходил в Лахти в конце января, но проиграла подруге по команде – ровеснице Анне Шпыневой. Вдвоем девушки вытащили Россию на первое место смешанной командной дисциплины – мужская часть сборной, Михаил Пуртов и Максим Сергеев, выступили хуже. Женский командник тоже достался России: с Яковлевой и Шпыневой прыгали Александра Баранцева и Мария Яковлева, старшая сестра Лидии.

Шпынева на взрослом уровне выступает не так удачно – лучшим местом на Кубке мира было 15-е – но она зачислена в состав на Зеефельд. Софья Тихонова и Александра Кустова попадали в кубковую десятку дважды. Им обеим по 20 лет, и средний возраст женской сборной России на чемпионате мира составляет 18,5 лет. Запасная Ксения Каблукова тоже отпраздновала 20-летие в 2018-м.

Потенциал позволяет всей русской четверке бороться за медали Зеефельда. Сотворить сенсацию они могут и в командном виде, хотя на Кубке мира пока не добрались до призов и остановились на пятом месте.

Главные соперники России

В мужском зачете все очень-очень плотно – только японец Рёю Кобаяси упрыгал от соперников почти на 500 баллов. Он всухую выиграл «Турне четырех трамплинов» и редко уезжает с кубковых этапов без победы. На Кобаяси всей командой охотятся поляки – Камил Стох, Пётр Жила и Давид Кубацки. От когда-то великой сборной Австрии в боеспособной обойме остался один Штефан Крафт. Грегор Шлиренцауэр еще выступает, но даже его тень образца былых годов прыгала бы лучше.

У женщин в фаворитах ходят призеры Пхёнчхана-2018: норвежка Марен Лундбю, немка Катарина Альтхаус, японка Сара Таканаси. Чемпионка Сочи Карина Фогт тоже до сих пор стабильна.

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