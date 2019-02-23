Маркус Айзенбихлер выиграл ЧМ на большом трамплине, Евгений Климов — 18-й

Немец Маркус Айзенбихлер выиграл золото на чемпионате мира в Зеефельде в прыжках на лыжах с трамплина HS 130.

Победу ему принес прыжок во второй попытке на 135,5 метра. Всего Маркус набрал 279,4 балла. Вторым стал его соотечественник Карл Гайгер (267,3), а бронза досталась швейцарцу Киллиану Пайеру (266,1).

Российский летающий лыжник Евгений Климов квалифицировался в финал и стал 18-м. Он отстал от третьего места на 37 баллов (229,1).

Это второе золото для Айзенбихлера на ЧМ, но первое личное.

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