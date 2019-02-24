Германия взяла золото ЧМ в командных соревнованиях, Россия – девятая

Сборная Германии выиграла золото в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на чемпионате мира.

Немцы в составе Карла Гейгера, Маркуса Айзенбихлера, Штефана Лейхе и Рихарда Фрайтага почти на 47 баллов обошли ставших вторыми австрийцев, которые 10 баллов привезли бронзовым призерам – японцам.

1. Германия – 987,5

2. Австрия – 930,9

3. Япония – 920,2

4. Польша – 909,1

5. Норвегия – 900,2

Сборная Россия в составе Дениса Корнилова, Дмитрия Васильева, Романа Трофимова и Евгения Климова в решающие попытки финала не пробилась.

В итоговой классификации русские прыгуны остались девятыми.

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