Немки выиграли золото ЧМ в командной дисциплине, Россия – пятая

Женская сборная Германии выиграла золото в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на чемпионате мира в Австрии.

Немецкие спортсменки Юлиана Зайфарт, Рамона Штрауб, Карина Фогт и Катарина Альтхаус на 18 баллов обошли австриек и на 22 – норвежек.

1. Германия – 898,9

2. Австрия – 880,3

3. Норвегия – 876,9

4. Словения – 828,1

5. Россия – 820,3

С 8 по 10 марта пройдет этап КМ в норвежском Осло.

Сборную России представляют Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова и Софья Тихонова.

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