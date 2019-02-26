Eurosport

Немки выиграли золото ЧМ в командной дисциплине, Россия – пятая

Немки выиграли золото ЧМ в командной дисциплине, Россия – пятая
Eurosport

51 мин. назад

Вторые – австрийки, третьи – норвежки.

Женская сборная Германии выиграла золото в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на чемпионате мира в Австрии.

Немецкие спортсменки Юлиана Зайфарт, Рамона Штрауб, Карина Фогт и Катарина Альтхаус на 18 баллов обошли австриек и на 22 – норвежек.

1. Германия – 898,9

2. Австрия – 880,3

3. Норвегия – 876,9

4. Словения – 828,1

5. Россия – 820,3

  • С 8 по 10 марта пройдет этап КМ в норвежском Осло.
  • Сборную России представляют Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова и Софья Тихонова.

Климов и гениальные девушки прыгают за медалями ЧМ. Россия и СССР не были на подиуме 40 лет

Eurosport в телеграме

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте