Eurosport
Немки выиграли золото ЧМ в командной дисциплине, Россия – пятая
Вторые – австрийки, третьи – норвежки.
Женская сборная Германии выиграла золото в командных соревнованиях по прыжкам с трамплина на чемпионате мира в Австрии.
Немецкие спортсменки Юлиана Зайфарт, Рамона Штрауб, Карина Фогт и Катарина Альтхаус на 18 баллов обошли австриек и на 22 – норвежек.
1. Германия – 898,9
2. Австрия – 880,3
3. Норвегия – 876,9
4. Словения – 828,1
5. Россия – 820,3
- С 8 по 10 марта пройдет этап КМ в норвежском Осло.
- Сборную России представляют Анна Шпынева, Лидия Яковлева, Александра Кустова и Софья Тихонова.
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