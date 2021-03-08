Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия) стартовал 24 февраля и завершился 7 марта. Неофициальный зачет по итогам соревнований в лыжных гонках, прыжках с трамплина и двоеборье выиграла Норвегия, Россия заняла пятое место.
Норвежцы выиграли 31 медаль: 13 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых. Им уступили австрийцы (4 золота, 1 серебро, 2 бронзы) и шведы (2 золота, 2 серебра и 3 бронзы). Четвертое место – у Германии (2 золота, 2 серебра, 2 бронзы).
Россия стала пятой с пятью медалями лыжников: прыгуны и двоеборцы не попали в призы. Золото в скиатлоне и серебро в марафоне завоевал Александр Большунов, которому также досталось второе место в эстафете (с Алексеем Червоткиным, Иваном Якимушкиным и Артемом Мальцевым) и третье – в командном спринте (с Глебом Ретивых). Женская четверка в эстафетной гонке также финишировала второй – медалистками стали Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.
Прыжки с трамплина
Немецкая прыгунья с трамплина снялась для Playboy перед ЧМ
Примечательно, что по числу медалей Россия уступила Словении, которая усилиями прыгунов с трамплина взяла шесть наград (1 золото, 1 серебро, 4 бронзы).
|Сборная
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1.
|Норвегия
|13
|11
|7
|31
|2.
|Австрия
|4
|1
|2
|7
|3.
|Швеция
|2
|2
|3
|7
|4.
|Германия
|2
|2
|2
|6
|5.
|Россия
|1
|3
|1
|5
|6.
|Словения
|1
|1
|4
|6
|7.
|Польша
|1
|0
|1
|2
|8.
|Финляндия
|0
|2
|1
|3
|9.
|Япония
|0
|1
|2
|3
|10.
|Швецария
|0
|1
|0
|1
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