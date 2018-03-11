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Мартина Сундбю прокатили мимо почетной награды Норвегии. Все из-за допинга

Сундбю прокатили мимо почетной награды Норвегии. Все из-за допинга
Eurosport

3 ч. назад

Жестко, но справедливо.

Норвежскому лыжнику Мартину Йонсруду Сундбю не вручили медаль Холменколлена – почетную награду Норвегии – из допинговой дисквалификации спортсмена. В 2016 году Сундбю был отстранен на два месяца за использование сальбутамола.

«Несмотря на то, что Сундбю в седьмой раз поднялся на подиум марафона на норвежском этапе Кубка мира, он не является достаточным примером для подражания, чтобы получить награду за высшие достижения в норвежском лыжном спорте», – цитирует TV2 генерального секретаря Эрика Эйде.

«Понимаю, что у организаторов есть принципы по выбору лауреатов. Я попытаюсь вновь выиграть этот марафон. Я просто продолжу работать и надеюсь, что я получу его позже», – ответил на это решение спортсмен.

  • 10 марта Сундбю стал вторым в гонке на 50 километров в Холменколлене.
  • Сундбю – двухкратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка мира.

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