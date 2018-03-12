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«Толпа бросала в нас пиво». Болельщики испоганили лыжный этап в Норвегии
Поведение части болельщиков было просто неприемлемым.
Лыжники, участвовавшие в марафоне на этапе Кубка Мира в Холменколлене, шокированы поведением болельщиков на норвежской трассе.
«Это ненормально. Норвежские болельщики стояли около трассы и кидали банки с пивом. Это произошло и со мной. Настоящий хаос» – цитирует слова шведского лыжника Даниэля Рикардссона Dagbladet.
«Это просто неприемлемо. Даже если болельщик приехали в Холменколлен, чтобы устроить праздник, это не должно переходить рамки. С этим нужно что-то сделать, но я не знаю что. Невозможно обыскивать всех зрителей», – сказала норвежка Астрид Якобсен.
Издание Nettavisen сообщает, что зрители кидали вафли в Йоханесса Клэбо и Эмиля Иверсена.
- Марафон в Холменколлене выиграл швейцарец Дарио Колонья. Максим Вылегжанин стал третьим.
- У женщин победила норвежка Марит Бьорген. Лучшая из россиянок Анна Нечаевская стала 21-й.
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