Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков завершил международную карьеру

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков объявил о завершении карьеры на церемонии «Спортивная Элита» в Ханты-Мансийске.

«Вы были со мной на протяжении долгих лет моей профессиональной карьеры, я вас всех очень сильно люблю. Ханты-Мансийск для меня родной город, таким он и останется. Моей профессиональной карьере именно на международных соревнованиях говорю стоп», – цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Легков – серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира в эстафетных гонках. Свою главную победу он одержал в Сочинском олимпийском марафоне на 50 км. На той же Олимпиаде он завоевал серебро в эстафете.

Александра лишили медалей Сочи из-за доклада Макларена, но в январе 2018 года CAS отменил это решение.

Тем не менее на Олимпиаду в Пхёчхане МОК Легкову приглашения не прислал.

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