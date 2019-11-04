Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов не уверен, что хочет участвовать в Олимпиаде – справляются и без него. Правда, есть одно условие.

«Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла. Ну, был я на одной Олимпиаде в Сочи, и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился-готовился, а не позвали. Может, на третьи тоже не позовут или еще что-то не сложится.

Есть мысль, что мне это не надо. Особенно, если в ближайшие годы выиграю все, что хочу. Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и еще раз», – сказал Устюгов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Устюгов выиграл два золота на ЧМ по лыжным видам спорта в 2017-м – в скиатлоне и командном спринте.

На ЧМ-2019 Сергей взял серебро в стафете.

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