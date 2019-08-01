Чемпион мира по прыжкам с вингсьютом (костюмом-крылом) Эспен Фаднес выложил головокружительный полет Джейми Ли.

«Это всегда большое вдохновение – быть частью такого экипажа. Ты приходишь домой со своей базы – вингсьютов или парашютов – берешь чего-нибудь выпить и смотришь на то, как другие провели день.

Это то, чем занимались Малачи Темплтон и Джейми Ли в один из таких дней. Я чувствую, как их пригвоздило, когда их комплект вингсьют+парашют ведет себя так… Да, это было круто. Да, парни. У вас такая охренительная техника! Обожаю!» – написал Фаднес в инстаграме.

К посту Эспен приложил хэштеги «Изучай Норвегию» и «Приезжай в Норвегию». Однако в инстаграме Джейми Ли изображены пейзажи Трансфэгэрашского горного шоссе в Карпатах (Румыния).

Божественная красота французских Альп, снятая во время полета в вингсьюте

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