Eurosport
Особенности австралийского скайдайвинга: по приземлении на экстремала набросился кенгуру
В этой стране опаснее на земле, чем в воздухе.
Скайдайвер из Австралии опубликовал видео, отлично характеризующее особую местную атмосферу: мужчина приземлился на специальную площадку и подумал, что основные трудности позади, но всего через несколько секунд к нему подбежала парочка воинственных кенгуру.
Одно из животных решило навести контакт и пару раз ударило спортсмена-экстремала.
- Австралия знаменита большим количеством опасной живности.
- С 2000 по 2010 года в стране зафиксировано 18 случаев смертельных инцидентов, к которым были причастны кенгуру.
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