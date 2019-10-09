Скайдайвер из Австралии опубликовал видео, отлично характеризующее особую местную атмосферу: мужчина приземлился на специальную площадку и подумал, что основные трудности позади, но всего через несколько секунд к нему подбежала парочка воинственных кенгуру.

Одно из животных решило навести контакт и пару раз ударило спортсмена-экстремала.

Австралия знаменита большим количеством опасной живности.

С 2000 по 2010 года в стране зафиксировано 18 случаев смертельных инцидентов, к которым были причастны кенгуру.

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