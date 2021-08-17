17.08.21
С. МагуайрСтивен Магуайр
Не ранее
16:00
Д. ПейджДжексон Пейдж
British Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Стивен Магуайр - Джексон Пейдж

Снукер Следите за матчем Стивен Магуайр – Джексон Пейдж на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 17 августа 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Стивен Магуайр и Джексон Пейдж, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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