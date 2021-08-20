20.08.21
Завершено
3
А. КартерАллистер Картер
Не ранее
15:00
1
О. ЛайнсОливер Лайнс
British Open • Раунд 3
СеткиКалендарь
Перед матчем

Аллистер Картер - Оливер Лайнс

Снукер Следите за матчем Аллистер Картер – Оливер Лайнс на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 20 августа 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Аллистер Картер и Оливер Лайнс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет