Трудно поверить, что встреча финалистов последнего чемпионата мира Марка Селби и Шона Мёрфи в первом раунде British Open не стала главным итогом жеребьевки. Организаторы рассчитывали именно на такие топ-противостояния, когда решили не учитывать позиции участников в рейтинге при составлении пар. Однако даже встреча титулованных звезд отошла на второй план, когда выяснилось, что Марк Аллен сыграет против бывшей девушки Рианн Эванс.

Пара встречалась с 2005 по 2008 годы, а в 2006-м у североирландца и англичанки родилась дочь Лорен. Никто не раскрывал причину расставания, но Аллен признался, что после разрыва с Рианн впал в глубокую депрессию: не выходил из дома, питался исключительно фаст-фудом и почти не занимался снукером. «Большинство людей справляются с такими ситуациями, но у меня получилось не очень», – поделился Марк.

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Матч между бывшими партнерами стал возможен благодаря весеннему решению WST пригласить в тур лучших снукеристок без квалификации в рамках программы развития женского снукера. Избранными оказались Нгон Йи из Гонконга и Эванс – 12-кратная чемпионка мира. Награждение двух спортсменок профессиональным статусом разделило мнения. Одни хвалили руководство за прогрессивный подход и вдохновляющий пример. Другие считали, что новички не заслужили такого подарка, раз не участвовали в отборочных турнирах.

Несмотря на продолжительные отношения с Эванс и общего ребенка, Аллен выступил одним из главных критиков тур-карт для девушек. «Не понимаю, что нового они дадут, – написал Марк в твиттере. – Это два человека, у которых много раз не получалось отобраться через Q School. Теперь они получили место из-за пола. Думаю, это нечестно».

Острая реакция на приглашение Рианн в тур – не единственная скандальная деталь накануне первого раунда British Open. В апреле Эванс выступала в качестве эксперта для BBC на чемпионате мира и вела очередной репортаж в тренировочном зале, пока Аллен разминался там же перед матчем первого раунда против Лю Хаотяня. Неожиданно Пистолет пожаловался, что бывшая девушка отвлекает его и попросил выгнать ее до начала игры. WST согласился с требованием Марка, и Эванс попросили уйти с арены на 10 минут.

Рианн Эванс Фото: Getty Images

Эпизод настолько расстроил Рианн, что она подала официальную жалобу, а Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера провела расследование. Руководитель организации Джейсон Фергюсон уже тогда предвидел неловкость, если в будущем Эванс и Аллен окажутся соперниками. «Оба снукериста заверили, что будут вести себя профессионально и отнесутся к сопернику так же, как к любому другому игроку», – рассказал функционер.

Болельщики и журналисты рассуждали, насколько просьба Аллена убрать Эванс с арены во время тренировки связана с личными отношениями спортсменов. Оказалось, что именно в тот период бывшие партнеры сражались в зале суда из-за алиментов. Эванс подала иск с требованием увеличить выплаты на Лорен, которые тогда составляли примерно 117 евро в месяц. Аллен, заработавший за карьеру больше трех миллионов, отказался, а в мае и вовсе объявил себя банкротом. Параллельно Марк проходил через очередное болезненное расставание – разводился с женой Кайлой Макгиган, с которой у него в 2017-м также родилась дочь.

«До меня другие игроки тоже просили убирать телеведущих из зала на время тренировок, – оправдывался Пистолет. – Не понимаю, почему в этот раз поднялась такая шумиха». После скандала с Эванс Аллен без проблем разобрался с Хаотянем, но уже во втором раунде без шансов уступил будущему чемпиону Селби со счетом 7:13. «Сейчас за пределами стола происходит кое-что, о чем я предпочел бы не говорить, – объяснил слабое выступление североирландец. – Вероятно, я возьму перерыв, чтобы разобраться, даже если потребуется пропустить несколько турниров. Тяжело играть в снукер против сильнейших соперников, когда голова занята другими вещами».

Несмотря на тусклое завершение прошлого сезона и личные проблемы, Аллен не прервал выступления и, наоборот, вышел к British Open на пик формы. На Championship League Марк пробил отметку в 500 сотенных серий за карьеру, отметился против Кайрена Уилсона брейком в 146 очков и добрался до финала, в котором уступил Дэвиду Гилберту. Пистолет не брал рейтинговых титулов с 2018-го и редко держит стабильный уровень на протяжении нескольких турниров, но такой перфоманс напомнил, каким талантом обладает 12-й номер рейтинга.

Мощные результаты Аллена накануне встречи с Эванс добавляют интриги. Встреча бывших партнеров – беспрецедентный случай для профессионального спорта, где обычно существует строгое разделение между мужскими и женскими турнирами. Невозможно предсказать, чего ожидать от матча и как сами игроки подойдут к противостоянию: забудут недавние конфликты и расслабятся или перенервничают из-за взаимных обид.

Предвкушение редкого зрелища завораживает не только болельщиков, но и спортивных психологов. «Люди все еще анализируют битвы Бьорна Борга и Джона Макинроя, так что нам определенно интересно, как снукеристы отреагируют на необычные условия, – рассуждает Джиллиан Кук из Ливерпульского университета Джона Мурса. – Возможно, они замотивируют друг друга показать лучшую игру или все сложится прямо противоположным образом. В этом матче давление и стресс будут сильнее, чем обычно. Спортсмены чаще принимают неправильные решения, когда чувствуют угрозу. Хочется, чтобы оба игрока отнеслись к этому как к вызову и предвкушали его».

Эксперты также подметили, что ажиотаж вокруг матча может повлиять как на Аллена, так и на Эванс. С одной стороны, Рианн не привыкла к такому вниманию медиа и фанатов. С другой, Марк наверняка окажется в роли «злодея», независимо от развития событий, поскольку большинство болельщиков поддержат необычного андердога. В качестве примера Кук приводит прошлогодний триумф Фэллон Шеррок на ЧМ по дартсу. Англичанка по очереди разобралась с Тедом Эветтсом и Менсуром Сульовичем, хотя до этого женщины никогда не побеждали на турнире.

Тогда зрители сплотились вокруг Шеррок и заставили ее соперников почувствовать себя максимально некомфортно. «Я получил около 1000 сообщений от хейтеров, – жаловался Эветтс. – Теперь ни за что не забуду эту ночь». Вряд ли Аллену грозит та же участь, но не исключено, что Марк потеряет самообладание из-за общего антуража. И все же даже в таком состоянии Пистолет наверняка окажется сильнее и без шансов разберется с бывшей подругой. Аллен – победитель «Мастерса» и пяти рейтинговых турниров, один из самых зрелищных игроков за последние 15 лет. Победу Эванс можно будет досрочно считать главной сенсацией сезона.

После жеребьевки в британских медиа шептались, что WST подстроил жеребьевку ради рейтингов, а Пистолет снимется с турнира, чтобы избежать неловкости. Однако слухи не подтвердились, и Аллен все-таки выйдет к столу, хотя его едва ли доволен новым соперничеством. «Оба игрока расстроились из-за жребия, – поделился Шон Мёрфи. – Я уже давно знаком с ними, и для них это кошмар. Уверен, они хотят поскорее со всем покончить и двинуться дальше, хотя понятно, почему их матч вызвал такой интерес. Многие люди включат телевизор, чтобы насладиться драмой».

Снукер совсем недавно вернулся после летнего перерыва, и матч первого раунда до четырех побед точно не определит расстановку сил на ближайшие месяцы, но встреча Аллена с Эванс имеет все шансы войти в топ событий года. Экс-партнеры ссорились весь последний год, а теперь зарубятся на зеленом сукне. Этот матч войдет в историю, независимо от результата.

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