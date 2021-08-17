Матч первого раунда British Open между Марком Алленом и Рианн Эванс начался с небольшого скандальчика – 12-кратная чемпионка мира по снукеру среди женщин проигнорировала традиционное предматчевое приветствие и невозмутимо начала игру.

Аллен встал со своего места и направился навстречу Эванс, желая поприветствовать соперницу. Но девушка будто не заметила Марка и спокойно направилась к столу, чтобы нанести первый удар в матче. Зрители неодобрительно загудели – поведение спортсменки им явно не понравилось.

Но поступок снукеристки легко объяснить: Аллен и Эванс – бывшие партнеры, которые сохранили максимально натянутые отношения после расставания. Пара встречалась с 2005 по 2008 годы, а в 2006-м у североирландца и англичанки родилась дочь Лорен. До встречи на British Open экс-возлюбленные сражались в зале суда из-за алиментов. Эванс подала иск с требованием увеличить выплаты на Лорен, которые тогда составляли примерно 117 евро в месяц. Аллен, заработавший за карьеру больше трех миллионов, отказался, а в мае и вовсе объявил себя банкротом.

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Это был первый раз, когда враждующие бывшие столкнулись друг с другом в профессиональном матче – на протяжении всей игры они сохраняли дистанцию друг от друга. Аллен не стал комментировать отказ бывшей девушки от рукопожатия. В свою очередь Эванс заявила следующее: «Перед матчем мне сказали: никаких рукопожатий или чего-то подобного».

Аллен отыгрался на столе: выиграл 3:2, хотя уступал 1:2.

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