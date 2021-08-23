Еще в прошлом сезоне Селби вплотную подобрался к главному сопернику в табели о рангах благодаря победе на ЧМ. Ситуация Трампа усугубилась тем, что именно в августе у него снялись 170 тысяч рейтинговых очков за победу на International Championship, который не проводился с 2019-го. На British Open Марк вылетел во втором раунде от Али Картера, и Джадд все-таки остался бы первым, если бы дошел до четвертьфинала. Однако Туз проиграл Эллиоту Слессору в 1/16 и гарантировал Селби возвращение на вершину.

Чуть раньше Трамп подхлестнул споры о рейтинговой системе едким комментарием: «Я думаю, что сотворил чудо, оставаясь первым номером последние два года без побед на ЧМ, если учитывать, как много очков дают за этот турнир. Разочарован тем, что теперь опущусь на второе место. Не имею ничего против Марка, но очевидно, что я был лучшим на протяжении двух сезонов. То, что он обошел меня, говорит лишь о проблеме с правилами». Джадд пытался не показать обиду, но перфекционизм все-таки проявился – потеря первого места показалась ему очевидной несправедливостью.

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На сторону Трампа встали многие фанаты и некоторые снукеристы. Критики системы подсчета очков обратили внимание, что с начала сезона-2019/20 Туз выиграл девять рейтинговых титулов – уникальное достижение даже по сравнению с другими элитными снукеристами. Лидерство Селби оказалось возможно лишь из-за огромной разницы в распределении очков за победу на ЧМ и на остальных турнирах. За успех в Крусибле Шутник из Лестера получил 500 тысяч рейтинговых баллов, в то время как триумф на Northern Ireland Open принес Трампу лишь 70 тысяч.

«Это говорит лишь о том, как глупо уравнивать призовые с рейтинговыми очками, – написал в твиттере Марк Уильямс. – Джадд выиграл столько турниров, что должен оставаться безоговорочным лидером». Сам Трамп высказался в том же духе: «Я завоевал достаточно титулов, чтобы остаться на первом месте. Невозможно побеждать еще чаще». Поклонники Туза считают единственным справедливым решением пересмотреть систему, чтобы сократить разницу в очках за победы на разных ивентах.

Интуитивно второе место Трампа действительно кажется аномалией, учитывая его стабильное доминирование на протяжении долгого времени. Однако на самом деле в таком распределении мест нет ничего несправедливого: логично, что главный турнир сезона выделяется на фоне остальных не только историей и престижем, но и количеством рейтинговых очков. Дойти до полуфинала ЧМ почетнее, чем победить на некоторых второстепенных ивентах. Попытка уравнять количество призовых принижает кульминацию сезона в Крусибле и лишает тур разнообразия: в чем смысл множества разных соревнований, если они не отличаются антуражем, статусом и вознаграждением?

Джадд Трамп Фото: Getty Images

Из девяти рейтинговых титулов за последние годы два Трамп взял на Gibraltar Open, где все матчи, включая финал, проходят в формате до четырех побед. Победа на этом турнире гарантирует лишь 50 тысяч очков – в 10 раз меньше, чем за ЧМ. Гибралтар привлекает меньше звезд, чем Крусибл, а те, кто все-таки приехал, заметно экономят силы в сравнении с более важными соревнованиями. На пути к званию чемпиона мира Селби разгромил Аллена и Уильямса, вытащил тяжелейший поединок против Бинэма, а в финале не прогнулся под возродившегося Мёрфи. Несправедливо приравнивать такой путь к безупречным выступлениям Джадда на более легких турнирах, даже если тот одержал больше побед.

Конечно, пик в карьере Трампа не сводится к проходному Gibraltar Open: он дважды подряд взял German Masters, трижды – Northern Ireland Open, еще по разу – Players Championship и Гран-при, которые входят в престижную серию Cazoo Cup. Однако и Селби запомнился не только выступлением на ЧМ: после небольшого спада в 2018-2019 годах он обрел прежнюю безжалостность благодаря усовершенствованной системе тренировок и доказал это еще четырьмя кубками – двумя Scottish Open, English Open и European Masters. Нельзя сводить достижения Марка к шоу в Крусибле – на двухлетнем отрезке он побеждал реже Трампа, но все равно действовал стабильно и эффективно.

Джадд потерял первую строчку не из-за правил подсчета, а из-за упущенных возможностей на самых рейтинговых турнирах. В решающем фрейме эпичного финала UK Championship против Нила Робертсона англичанину оставалось два точных удара до победы, но он ошибся на разовом и подарил титул австралийцу. После феерии на ЧМ-2019 Трамп дважды подряд добирался в Крусибле лишь до четвертьфинала – в 2020-м его выбил Кайрен Уилсон, а в прошлом году – Шон Мёрфи. Когда Туз вышел на новый уровень мощности и собрал «Тройную корону» в сезоне-2018/19, от него ждали доминирования на главных турнирах, но Джадд притормозил. Он по-прежнему считается главным фаворитом любого ивента, но не блистает на ЧМ и чемпионате Великобритании так, как на серии Home Nations или на Gibraltar Open.

Критика за недостаточно мощные результаты на главных соревнованиях преследует Трампа почти с начала карьеры. В 2011-м дерзкий юнец со смешной прической обыграл Аллена в финале UK Championship, но затем не пополнял коллекцию «Тройной короны» целых восемь лет. В отличие от Селби, который выцарапывал результат даже при плохой игре, молодой Джадд слишком рисковал и зависел от настроения. Он выступал на «Мастерсе» девять раз, но лишь однажды дошел до финала, четыре раза за карьеру добрался до стадии одного стола на ЧМ и дважды проиграл десайдеры в финалах чемпионата Великобритании.

Джадд Трамп Фото: Getty Images

В последнее время Трамп действует безжалостнее, хладнокровнее и расчетливее, но вопрос об уровне его выступлений на важнейших ивентах остается открытым. Если бы Джадд подкрепил гениальный перфоманс в Крусибле в 2019-м хотя бы одним финалом ЧМ в двух следующих сезонах, то едва ли откатился бы сейчас на второе место. Селби старше Туза на шесть лет, но даже со скидкой на разницу в возрасте Трамп заметно уступает Марку по одному показателю: три титула «Тройной короны» против девяти.

После первой победы на ЧМ в 2014-м Шутник не затих, как Джадд, а взял главный трофей еще дважды за три года. В 2020-м Селби подобрался вплотную к очередному финалу – помешала лишь магия Ронни О’Салливана в решающем фрейме 1/2. Главная проблема Трампа – не провальная система подсчета очков, а неспособность подкрепить игровое превосходство на самых рейтинговых турнирах. В последние годы проваливающий остальной сезон Энтони Макгилл кажется более серьезной угрозой в Крусибле, чем Трамп.

В структуре снукерного тура нет ничего уникального – аналогичная иерархия соревнований выстраивается и в теннисе, где игроки распределяют силы между сериями ATP 250 и 500, «Мастерсами» и «Шлемами». Звезды уделяют внимание только ключевым ивентам и пропускают проходные. Джокович вряд ли претендовал бы на статус GOAT без девяти Australian Open и шести Уимблдонов, даже если бы собрал несколько десятков чашек в Катаре, Стокгольме и Санкт-Петербурге. Трампу необходимо взять пример с Ноле: расставить приоритеты и полностью сконцентрироваться на достижениях, которые приведут его к величию. До тех пор он будет биться за лидерство с Селби, даже если оставит Марка далеко позади по второстепенным титулам.

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