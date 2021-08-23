Опубликовано 23/08/2021 в 05:32 GMT

В Лестере (Великобритания) завершился снукерный турнир British Open, победителем которого стал валлиец Марк Уильямс.

В финальном матче он обыграл британца Гэри Уилсона со счетом 6:4.

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«Мне немного повезло, что я выиграл. Было два или три матча, которые я определенно должен был проиграть, но я сумел выиграть. Думаю, сегодня я играл очень хорошо», – цитирует Уильямса BBC

46-летний Уильямс выиграл British Open спустя 24 года после первой победы на этом турнире, это его 24-й рейтинговый титул.

Следующий рейтинговый турнир для снукеристов стартует 9 октября в Белфасте.

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