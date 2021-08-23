В Лестере (Великобритания) завершился снукерный турнир British Open, победителем которого стал валлиец Марк Уильямс.
В финальном матче он обыграл британца Гэри Уилсона со счетом 6:4.
Чемпионат мира
Хиггинс и Ронни поддержали фишку Уильямса. Его удар хотели запретить
«Мне немного повезло, что я выиграл. Было два или три матча, которые я определенно должен был проиграть, но я сумел выиграть. Думаю, сегодня я играл очень хорошо», – цитирует Уильямса BBC.
- 46-летний Уильямс выиграл British Open спустя 24 года после первой победы на этом турнире, это его 24-й рейтинговый титул.
- Следующий рейтинговый турнир для снукеристов стартует 9 октября в Белфасте.
Снукер
Ученый вычислил величайшего снукериста. Это не Ронни
Снукер
Кебабы, пиво, минимум тренировок. Секрет величия Уильямса