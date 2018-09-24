24.09.18
А. УрсенбахерАлександр Урсенбахер
Не ранее
14:30
С. ЮаньСыцзюнь Юань
China Championship • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Александр Урсенбахер - Сыцзюнь Юань
China Championship - 24 сентября 2018

Это Снукер, и это China Championship! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Сыцзюнь Юань на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 24 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Сыцзюнь Юань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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