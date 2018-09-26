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Джек Лисовски - Скотт Доналдсон
China Championship - 26 сентября 2018
Это Снукер, и это China Championship! Следите за матчем Джек Лисовски – Скотт Доналдсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 26 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Джек Лисовски и Скотт Доналдсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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