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Дэвид Гилберт - Хуссейн Вафаеи Айоури

China Championship - 24 сентября 2018

Это Снукер, и это China Championship! Следите за матчем Дэвид Гилберт – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 24 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Дэвид Гилберт и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.