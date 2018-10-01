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Марк Селби одолел Джона Хиггинса в решающем фрейме и выиграл China Championship
Англичанин и шотландец были достойны друг друга.
Марк Селби стал победителем китайского турнира China Championship. В финале 35-летний англичанин переиграл Джона Хиггинса – 10:9.
По ходу матча Селби проигрывал 8:9 и 0-48 в фрейме, но вытащил встречу и завоевал юбилейный 15-й титул в карьере.
- За победу Селби заработал 150 тысяч евро.
- China Championship – четвертый рейтинговый турнир 2018 года.
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