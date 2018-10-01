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Марк Селби одолел Джона Хиггинса в решающем фрейме и выиграл China Championship

Селби одолел Хиггинса в решающем фрейме и выиграл турнир в Китае
Eurosport

59 мин. назад

Англичанин и шотландец были достойны друг друга.

Марк Селби стал победителем китайского турнира China Championship. В финале 35-летний англичанин переиграл Джона Хиггинса – 10:9.

По ходу матча Селби проигрывал 8:9 и 0-48 в фрейме, но вытащил встречу и завоевал юбилейный 15-й титул в карьере.

  • За победу Селби заработал 150 тысяч евро.
  • China Championship – четвертый рейтинговый турнир 2018 года.

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