23.09.19
А. УрсенбахерАлександр Урсенбахер
Не ранее
4:30
К. УэйклинКрис Уэйклин
China Championship • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Александр Урсенбахер - Крис Уэйклин
China Championship - 23 сентября 2019

Это Снукер, и это China Championship! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Крис Уэйклин на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Крис Уэйклин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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