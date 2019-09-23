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Александр Урсенбахер - Крис Уэйклин

China Championship - 23 сентября 2019

Это Снукер, и это China Championship! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Крис Уэйклин на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Крис Уэйклин, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.