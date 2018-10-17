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Стюарт Бинэм - Хуссейн Вафаеи Айоури

English Open - 17 октября 2018

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Стюарт Бинэм – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 17 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Стюарт Бинэм и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.