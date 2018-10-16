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Александр Урсенбахер - Kishan Hirani
English Open - 16 октября 2018
Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Kishan Hirani на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Kishan Hirani, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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