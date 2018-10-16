Онлайн

Александр Урсенбахер - Kishan Hirani

English Open - 16 октября 2018

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Kishan Hirani на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 16 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Kishan Hirani, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.