Потерять родителей в 16 и выиграть 3 чемпионата мира. Марк Селби вырос и изводит Ронни О’Салливана

За тем, как он обходил стол, со скучающим видом из кресла наблюдал Ронни О’Салливан – самый популярный снукерист в мире, знаменитый Ракета. На трибуне жена Вики затаила дыхание и прикрыла руками рот. Тишина в театре «Крусибл» лишь изредка прерывалась аплодисментами – каждый раз, когда очередной цветной шар падал в лузу.

Еще через несколько секунд Марк Селби забил черный, не дал О’Салливану стать чемпионом мира третий раз подряд и торжествующе вскинул кулак. Его лицо преобразилось и сразу же приняло обычное меланхоличное выражение.

Он опустился в кресло и выпил воды. Все отошло на задний план, остались только он и его победа. В тот момент задумчивый англичанин из Лестера на долгие годы стал лидером мирового снукера.

Селби выиграл еще два чемпионата мира, но первая победа осталась особенной. Не потому что была первой, а потому что Марк выполнил обещание, которое дал главному человеку в жизни.

«Отец привил мне уверенность в том, что не бывает безвыходных ситуаций. Он хотел, чтобы я никогда не сдавался». Это умение пригодилось Марку Селби на пути ко всем успехам. Мать ушла из дома, когда мальчику было восемь и никак с ним не контактировала, они с отцом остались вдвоем.

Дэвид Селби воспитал сына и привил любовь к странной английской игре, научил правильно стоять у стола и держать кий. Уговорил пустить парня в местный клуб, где он мог тренироваться, несмотря на возрастное ограничение.

Марк влюбился в снукер, в уме он прочерчивал траекторию движения шаров и строил каждую партию на много ходов вперед, как шахматист. Он обыгрывал взрослых мужиков, которые приходили погонять шары под пиво после работы. Завсегдатаям не нравился самонадеянный 10-летний дрищ, и однажды парнишку просто не пустили в зал.

Марк Селби, 2005Getty Images

Он не отчаялся, как и учил отец, но запомнил. Много лет спустя, когда боссы клуба попросили звезду Лестера провести выставочный матч, Селби послал их подальше. Место ассоциировалось у него с неприятием других людей.

Бан в местном зале не помешал развитию Селби. В 15 ему уже предложили профессиональный контракт, он тренировался и участвовал в юниорских турнирах вдали от дома. Школа и другие увлечения отошли на 10-й план. Отец уже тогда был уверен, что однажды Марк станет чемпионом мира, и сказал ему об этом.

Тот ответил: «Вопрос только в том, когда это случится». Парню было всего 16, а его отцу только что диагностировали рак легких. Через полтора месяца Дэвид Селби умер.

«Когда это случилось, у меня был матч. Я видел его за день и сказал, что вернусь и повидаюсь с ним после игры. Он посоветовал мне не проявлять никаких эмоций, если я промахнусь или подставлю шар. Я запомнил это. В том матче я проиграл 4:5, а потом друг сказал мне, что отец умер».

На несколько месяцев Селби забросил снукер и даже не тренировался. После смерти отца им с братом сначала пришлось переселиться в муниципальную квартирку, которая обходилась значительно дешевле их прежнего жилья. Когда деньги закончились совсем, Селби снова съехали.

От депрессии спас переезд к приятелю, который каждый день повторял, что Марк должен вернуться к игре. В правоте друга Селби убедила одна мысль, назойливо застрявшая в голове: отец бы хотел, чтобы он добился большего.

Марк Селби, 2007Imago

Он не подсел на наркотики и не жалел себя. Вместо этого молодой Селби проводил по 10 часов в зале. Отрабатывал удары, чертил траектории, концентрировался на шарах. Снова и снова прокручивал каждую фразу, которую ему говорил отец.

В 19 лет Марк вышел в финал первого рейтингового турнира, а в 23 проиграл в финале чемпионата мира великому Джону Хиггинсу. То поражение стало для Селби прорывом – он уступал 4:12, а закончился матч со счетом 13:18. Спокойный и неброский молодой игрок, лишенный харизмы Хендри и Ронни, но обладающий железным характером, все больше обращал на себя внимание.

За ним закрепился никнейм Шутник из Лестера. Прозвище Jester с одной стороны рифмовалось с названием родного города, а с другой – иронично обыгрывало предельную сосредоточенность Марка. Он вымученно улыбался у стола, только когда жал руку сопернику перед первым ударом. На весь остальной матч уголки губ возвращались в нейтральное положение.

Селби выиграл первый рейтинговый турнир, «Уэлш Оупен», в 2008-м, в финале задушив Ронни О’Салливана. Через два года Селби обыграл Ракету уже в финале престижного «Мастерс». О’Салливан назвал Марка мучителем за тягучий стиль, и это прозвище тоже приклеилось к будущему чемпиону мира.

Ронни было тяжело играть против зубрилы Селби. Один – гений от природы, эксцентрик, которому все давалось с легкостью. Он устраивал из игр шоу, уничтожал соперников непринужденно и с легкостью, развлекал зрителей выходками.

Второй – полная противоположность. Селби не обладал талантом Ронни, но цеплялся за каждый момент и ничего не отдавал просто так. Даже в безнадежных ситуациях он выходил к столу и так сушил игру, что соперник психовал и ошибался. Он штамповал камбэки, вытаскивал безнадежные фреймы, радовал не огромными сериями, а филигранными снукерами и отыгрышами.

Они были как Моцарт и Сальери. Разве что Селби совсем не завидовал стилю яркого противника, а Ронни с уважением относился к неуступчивому соотечественнику.

Но многочисленные болельщики О’Салливана возненавидели скучного Селби и даже назвали его игру антиснукером. Марк играл не так быстро, как Ракета, и редко показывал эмоции. Хейт фанатов сотенных серий его не смущал: «Меня это не беспокоит. Если ты не можешь сконцентрироваться на финале и отвлечься от толпы, значит с тобой что-то не так».

Болельщики Ронни и других атакующих игроков критиковали Марка за страдальческое выражение лица даже при победах. Но О’Салливан и Селби согласились, что это скорее сближает, а не отличает их. Они – самоеды, которые недовольны своей игрой при любом результате.

«Я разговаривал с Ронни несколько лет назад, – вспомнил Селби. – Он сказал, что психологически мы похожи. Если мы играем хорошо, нам все равно что-то не нравится. Я всегда был задумчивым. Я слишком зацикливаюсь на чем-то и думаю только об этом».

Для него стакан всегда наполовину пуст. Когда сезон-2015/16 мчался к финишу, его, преданного болельщика «Лестера», попросили во время интервью сфотографироваться с шарфом «лис», Марк сподобился на жалкую ухмылку. «Улыбнись, «Лестер» выиграет Премьер-лигу!» – подбодрил его фотограф.

«Еще не выиграл», – ответил Селби. Он поднял шарф без особого желания. При этом Селби действительно переживал за «Лестер» и надеялся на победу родного клуба – просто не относился к этому так же легко, как все остальные. Праздновать было нечего, пока Уэс Морган не поднял кубок над головой.

Зато официальная победа «лис» в чемпионате почти совпала с победой Селби в финале чемпионата мира. Для фотографии с трофеем он развернул флаг «Лестера» и больше не сдерживал радость.

Дисгармония – нормальное состояние для Селби. Теперь он счастливо женат и воспитывает дочку, но где-то в голове все равно сидят воспоминания о детских травмах, смерти отца и уходе матери, депрессии и бедности. Они мешают быть полностью счастливым и мотивируют оставаться таким, какой есть. Скучным и меланхоличным, но победителем.

В отличие от брата он так и не вышел на связь с матерью – детская обида слишком сильна. «Это повлияло на меня, и это тяжело, но я никогда не спрошу, почему она бросила меня. Да, она моя мама, но у меня своя семья, и я просто живу дальше». Мысли о лишениях детства не отпускают Селби, чего бы он ни добился.

Это помогает ему побеждать. Когда он выходит в круг света к суконному столу, обида делает его сильнее. Обида за то, как рано умер отец. Обида на мать, которой у него никогда не было. Обида за то, что ему никогда не стать таким же популярным и любимым, как Ронни О’Салливан, которого он столько раз обыграл. Обида за то, как его вышвырнули из клуба, где он делал первые шаги.

После третьей победы на чемпионате мира в 2017-м – над Джоном Хиггинсом, которому он много лет назад проиграл первый финал в «Крусибле» – показалось, что Селби расслабился. Он лидировал в рейтинге с огромным отрывом и остался первым даже после неудачного сезона-2017/18. Следующий чемпионат мира закончился для Марка в первом же раунде поражением от Джо Перри.

Марк Селби – чемпион мира-2017Eurosport

Болельщики Хиггинса, Ронни и Марка Уильямса увидели в локальных неудачах подтверждение того, что по сравнению с кумирами он однодневка и его время прошло. Но Селби все еще был первым.

Он не сдавался без боя, даже когда был не в форме. Ведь если бы он ограничился завоеванными титулами и больше не старался, то предал бы память отца. Поражения лишь напомнили, чему учил Дэвид: «Никогда не опускай руки». В новом сезоне Марк уже в фирменном стиле обыграл Джона Хиггинса в решающем фрейме финала China Championship. Он снова спас большой матч, полный тактической борьбы, не сдался, когда сопернику оставалась пара ударов до победы.

Всего через две недели Селби сенсационно проиграл на турнире English Open Бену Уолластону, 40-му номеру рейтинга. Но такая неудача точно не поколеблет уверенность Марка в себе. Ему 35 лет, и к железному характеру добавился большой опыт. Он все еще мечтает о трофеях.

После победы в Китае даже привычное отсутствие эмоций на лице не скрывало удовлетворения. А по мимолетной улыбке во время пышной азиатской церемонии награждения стало понятно: когда в Марка Селби никто не верит, ему особенно приятно давать сдачи.

Василий Легейдо – о больших спортсменах:

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте