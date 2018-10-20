42-летний Ронни О'Салливан обыграл китайца Ло Хунхао в рамках турнира English Open.

После победы на Ронни обрушился поток критики в соцсетях: зрители заподозрили, что спортсмен сфолил во время удара, но не предупредил об этом рефери. В шестом фрейме британец дотронулся кием до шара красного цвета. О'Салливан не верил публике до последнего – пока несколько раз не просмотрел эпизод в эфире студии Eurosport.

«Вот дерьмо!» – бросил Ронни.

Его тут же одернул ведущий: «Мы в прямом эфире». Ронни моментально извинился.

Видео - «Вот дерьмо! Если все будут довольны, я переиграю». О'Салливан выругался в прямом эфире Eurosport 01:46

«Тысячу лет такого не видал. Я сокрушен. Я смотрел туда, куда катился белый шар, не смотрел на остальные. С радостью сыграю еще один такой матч. Если все будут довольны, я это сделаю. Я не корыстный, я люблю соревноваться. Хочу побеждать честно.

С соцсетями ничего не поделаешь, пусть у них будет свое мнение. 99% аудитории снукера наблюдает за моей карьерой на протяжении 26 лет, и они помнят, как я зафиксировал фол даже там, где его не было», – добавил Ронни.

Соперник О'Салливана заявил, что тоже не заметил фола и отказался от переигровки.

Ронни – пятикратный чемпион мира и семикратный чемпион «Мастерс».

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