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Хуссейн Вафаеи Айоури - Симон Лихтенберг

English Open - 15 октября 2019

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Симон Лихтенберг на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 15 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Симон Лихтенберг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.