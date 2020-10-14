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Эндрю Хиггинсон - Акани Сонсермсавад

English Open - 14 октября 2020

Это Снукер, и это English Open! Следите за матчем Эндрю Хиггинсон – Акани Сонсермсавад на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 14 октября 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Эндрю Хиггинсон и Акани Сонсермсавад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.