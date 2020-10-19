Еще недавно снукер сравнивали с женским теннисом из-за непредсказуемости: лидеры регулярно оступались, почти на каждом турнире случались сенсации. Игроки за пределами топ-16 выбивали звезд, но редко развивали успех и почти никогда не выбирались из середины рейтинга. Один из главных примеров – 24-летний Джеймс Кэхилл, который обыграл Ронни О’Салливана в первом раунде ЧМ-2019 в статусе любителя, но с тех пор не поднялся выше 76-го места. Однако в этом сезоне ситуация меняется. Фавориты снова доминируют – напрашивается сравнение уже не с WTA, а с ATP, где много лет почти безраздельно властвуют Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.

В снукерном сезоне-2020/21 тоже появилась Большая тройка: испанцу, сербу и швейцарцу соответствуют Джадд Трамп, Нил Робертсон и Марк Селби. Каждый из них выделяется и статистически, и по стилю. На European Masters Робертсон дошел до четвертьфинала, Трамп – до полуфинала, а Селби взял титул, дожав в главном матче переродившегося за последние месяцы Мартина Гулда. На English Open все трое сохранили форму: Робертсон одолел Селби лишь в десайдере полуфинала, а затем сам уступил в решающем фрейме финала Трампу. Символично, что победа во втором рейтинговом турнире сезона принесла Джадду 18-й рейтинговый титул – по этому показателю он сравнялся именно с Селби и Робертсоном.

Снукер Кто величайший снукерист в истории? Вариантов всего два 14/10/2020 В 09:00

Важно и то, как все трое выступали на протяжении турнира. Трамп трижды останавливался в шаге от вылета в первых трех раундах, но последовательно отыгрался со счета 1:3 в матчах против Луиса Хиткоута, Юаня Сыцзюня и Майкла Холта. На поздних стадиях Туз разгромил финалиста последнего чемпионата мира Кайрена Уилсона и выдержал схватку с Джоном Хиггинсом. Череда камбэков с аутсайдерами и уверенная игра против топов напомнили о прогрессе Джадда за последние два года – из слишком агрессивного и наивного таланта, который никак не мог реализовать потенциал, он превратился в ментального гиганта. Трамп играет разнообразно и прагматично – иногда напоминает самого себя пятилетней давности, а иногда изматывает соперника отыгрышами.

К тому же Джадд победил в 10 рейтинговом финале подряд – точно такой же показатель во встречах за титул имеет Селби. Если один из этих двоих доходит до конца, у соперника почти нет шансов. Единственное исключение – Робертсон, который за счет тактической универсальности и крупных серий не отпускает ни одного из железных конкурентов. В этом сезоне австралиец уже оторвался от соперников по трехзначным брейкам – у него их 18 против девяти у Трампа и шести у Селби. Нил удерживает рекорд по сотням за один сезон с 2014-го, однако лучшую форму в карьере он набрал именно в последние пару лет: например, в прошлом сезоне впервые в карьере взял три титула, включая престижный пригласительный Champion of Champions. На English Open-2020 он показал потрясающую стабильность и на всех стадиях, кроме 1/2, победил, не доводя до решающего фрейма.

Неудивительно, что матчи между любыми соперниками из этой тройки гарантированно превращаются в битву. По ходу финала первого турнира серии Home Nations Нил вел 7:4, но Трамп взял четыре фрейма подряд и остановился в шаге от победы. Даже в такой ситуации долговязый блондин не дрогнул, оформил сотню и снова восстановил равенство. Всего за неделю Робертсон сделал 12 сенчури, включая серию в 140 очков, которая стала крупнейшей на English Open. Однако мастерство в атаке – лишь одна из составляющих успеха Нила, как и в случае его конкурентов. После поражения в полуфинале Селби отметил, что чуть ли не самое важное качество чемпиона – делать результат, даже когда игра не идет, и все трое максимально развили этот скилл.

Марк запомнился на турнире двумя выдающимися схватками: в матче против Ляня Веньбо англичанин проигрывал 2:3 и находился на грани вылета, но с разницей в одно очко взял шестой фрейм, а затем дожал снукериста из Китая. Хоссейн Вафаей и вовсе вел против Шутника из Лестера 3:1, но Селби снова уперся и прошел дальше в безнадежной ситуации. Трехкратный чемпион мира уступает Трампу в атакующей мощи, а Робертсону – в построении серий, но компенсирует это несокрушимой силой воли. Кажется, если он будет проигрывать со счетом 0:17 в финале ЧМ, то все равно не бросит борьбу и постарается совершить камбэк.

Именно умение побеждать при посредственной игре отличает Трампа, Робертсона и Селби от Ронни О’Салливана. Это не значит, что чемпион мира хуже кого-то из главных соперников, однако у него другой подход. Если Ракета в форме и в хорошем настроении, он способен переиграть любого. Если обстоятельства складываются против него, он часто злится и начинает кривляться: наудачу выходит из снукеров, идет в неоправданно рискованные атаки и всем видом показывает, что его терпение на исходе. Раздражительность действующего чемпиона мира особенно проявляется на турнирах с участием 128 игроков, где первые раунды превращаются в мясорубку с участием любителей и аутсайдеров.

О’Салливан часто жаловался на недостаточно стабильную и трудолюбивую молодежь, и English Open не стал исключением. После победы над французом Брайаном Очойски Ракета высокомерно отчитал соперника за излишне агрессивный стиль: «Иногда меня наказывали за хорошие удары, так что я решил играть в стиле камикадзе, как он, и идти в атаку при первой возможности. Это похоже на ситуацию, когда плохой игрок в покер играет с хорошим. Хороший игрок ненавидит такие ситуации, потому что не может понять, что у плохого на уме». Позже Ронни посоветовал молодым игрокам «не быть занозами в заднице», намекая на то, что они не способны закрепить успех после громких побед.

Ронни О'Салливан Фото: Getty Images

Матчи в коротком формате против неизвестных снукеристов превращаются для О’Салливана в мучение: он бесится, если не ловит победную волну с самого начала, и не настраивается на них, как на встречи с Трампом или Селби. Результаты Ронни на старте сезона подчеркивают эту разницу: на European Masters он уступил 18-летнему дебютанту Аарону Хиллу, на English Open отыгрался с 0:2 против Очойски, но не справился с валлийским ветераном Мэттью Стивенсом. Конечно, подобные поражения никак не влияют на наследие Ракеты: он остается главной легендой снукера и одним из сильнейших игроков современности. Однако его делает уникальным именно непредсказуемость: в ситуации, где Джадд, Марк или Нил одержат проходную победу, О’Салливан может выдать феерию с четырьмя сотнями или сенсационно проиграть.

В последние годы интересы Ракеты не ограничиваются снукером: бег, готовка и благотворительность занимают в его жизни не меньшее место. Если у Ронни нет настроения гонять шары, он может сняться даже с турнира Тройной короны – например, в прошлом сезоне он отказался от участия в «Мастерсе» ради психологической перезагрузки и отдыха. Представить аналогичный ход со стороны любого из одержимых титулами конкурентов О’Салливана практически невозможно.

С одной стороны, разнообразие идет спорту на пользу – если бы игроки не отличались стилями и характерами, следить за ними было бы скучно. С другой, превосходство звезд – нормальная ситуация, и в этом сезоне три снукериста наверняка разыграют между собой главные трофеи. Ронни может разбить их доминирование, когда почувствует правильный настрой. До тех пор стоит привыкнуть к финалам с участием Селби, Трампа и Робертсона.

Снукер О'Салливан покрасил ногти в розовый. Он сошел с ума? 12/10/2020 В 18:22