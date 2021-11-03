Рори Маклауд - Энтони Хэмилтон

Снукер Следите за матчем Рори Маклауд – Энтони Хэмилтон на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 3 ноября 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.

Сегодня встречаются Рори Маклауд и Энтони Хэмилтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.