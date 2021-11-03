03.11.21 - National Hockey Stadium
М. О'ДоннеллМартин О'Доннелл
Не ранее
17:00
Д. ГилбертДэвид Гилберт
English Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Мартин О'Доннелл - Дэвид Гилберт

Снукер Следите за матчем Мартин О'Доннелл – Дэвид Гилберт на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 3 ноября 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Мартин О'Доннелл и Дэвид Гилберт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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