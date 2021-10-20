Шестикратный чемпион мира Ронни О'Салливан в специальном интервью Eurosport перед English Open затронул проблему смены поколения в снукере.

«Есть много хороших игроков, но я думаю, что проблема со снукером сейчас – это проблема, которую я вижу у многих спортсменов.

Нынешняя молодежь приходит, зачастую не имея ни любительского, ни юношеского опыта. Они становятся профессионалами, и их эго подскакивает: «Я профессионал, играю против Марка Уильямса в первом раунде». Но они не очень хороши.

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Некоторые появляются только потому, что двери сейчас открыты для всех. Им задают жару целый год, и это очень тяжело для такого эго.

Если оглянуться назад, то было иначе. Когда с детства неделя за неделей играешь на довольно высоком уровне, ты можешь быть одну неделю на вершине, а следующие две или три недели тебя побьют, так что твое эго будет сдерживаться, потому что ты должен уважать игру, соперников и уровень, на котором выступаешь.

Когда я вижу некоторых людей сейчас в туре, мне интересно, как они вообще они туда попали. Откуда их взяли? В некоторых случаях у них нет опыта на любительском или младшем уровне... честно говоря, я не знаю. Это меня сбивает с толку. Это одна из причин, по которой я не слежу за ними. Я смотрю много снукера, но не смотрю современный снукер».

О преимуществе стариков

«Думаю, что я, Марк Уильямс и Джон Хиггинс, мы уже прошли свой пик. Физически, морально, мы не те игроки, которыми, вероятно, были шесть, семь, восемь, 10, 15 лет назад, тут уж без вариантов. Но что у нас есть, так это опыт и вера в свои способности, нам пришлось в свое время пройти юниорский, любительский тур, мы испытывали на пути горечь поражения, наше эго ставили на месте: это закаляет характер, если хотите, а характер, который получили Уильямс и Хиггинс, возник в результате того, что они прошли через тяжелые времена.

Я бы предпочел быть игроком, который думает, что он не так хорош, как есть на самом деле, а сейчас как в туре многие себя переоценивают, и это мне кажется проблемой. Потому что это опасный образ мышления, вы можете закалить характер, только если пройдете все уровни.

Так что во многих отношениях, думаю, Хиггинс, Уильямс и я находимся в топе только из-за своего опыта, а не потому, что мы лучшие, или самые молодые, или самые приспособленные, просто у нас есть немного больше навыка, больше резервов».

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