Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Хуссейн Вафаеи Айоури - Эден Шарав
European Masters - 2 октября 2018
Это Снукер, и это European Masters! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Эден Шарав на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 2 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Эден Шарав, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет