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Хуссейн Вафаеи Айоури - Эден Шарав

European Masters - 2 октября 2018

Это Снукер, и это European Masters! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Эден Шарав на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 2 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Эден Шарав, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.