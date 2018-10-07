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Джимми Робертсон победил Джо Перри и взял European Masters
Первый крупный успех в карьере английского снукериста.
Англичанин Джо Перри уступил соотечественнику Джимми Робертсону в финальном матче снукерного турнира European Masters – 6-9.
«Победа здесь – это то, о чем я мечтал еще ребенком, когда играл в снукер. Я верил, что у меня все получится, хотя и не думал, что это возможно», – сказал Робертсон.
В решающем фрейме Джимми стрельнул сотенной серией.
- За победу на European Masters Робертсон получил 75 тысяч фунтов (85 тысяч евро).
- 32-летний англичанин выиграл первый рейтинговый турнир в карьере.
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