Джимми Робертсон победил Джо Перри и взял European Masters

Англичанин Джо Перри уступил соотечественнику Джимми Робертсону в финальном матче снукерного турнира European Masters – 6-9.

«Победа здесь – это то, о чем я мечтал еще ребенком, когда играл в снукер. Я верил, что у меня все получится, хотя и не думал, что это возможно», – сказал Робертсон.

В решающем фрейме Джимми стрельнул сотенной серией.

Видео - Робертсон выигрывает European Masters сотенной серией 01:41

За победу на European Masters Робертсон получил 75 тысяч фунтов (85 тысяч евро).

32-летний англичанин выиграл первый рейтинговый турнир в карьере.

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