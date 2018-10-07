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Джимми Робертсон победил Джо Перри и взял European Masters

Робертсон победил Перри и взял European Masters
Eurosport

1 час назад

Первый крупный успех в карьере английского снукериста.

Англичанин Джо Перри уступил соотечественнику Джимми Робертсону в финальном матче снукерного турнира European Masters – 6-9.

«Победа здесь – это то, о чем я мечтал еще ребенком, когда играл в снукер. Я верил, что у меня все получится, хотя и не думал, что это возможно», – сказал Робертсон.

В решающем фрейме Джимми стрельнул сотенной серией.

Видео - Робертсон выигрывает European Masters сотенной серией

01:41
  • За победу на European Masters Робертсон получил 75 тысяч фунтов (85 тысяч евро).
  • 32-летний англичанин выиграл первый рейтинговый турнир в карьере.

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Видео - Робертсон выигрывает European Masters сотенной серией

01:41
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