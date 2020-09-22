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Чжоу Юэлун - Александр Урсенбахер

European Masters - 22 сентября 2020

Это Снукер, и это European Masters! Следите за матчем Юэлун Чжоу – Александр Урсенбахер на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 22 сентября 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Юэлун Чжоу и Александр Урсенбахер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.