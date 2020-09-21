21.09.20
Н. РобертсонНил Робертсон
Не ранее
16:30
А. СонсермсавадАкани Сонсермсавад
European Masters • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Нил Робертсон - Акани Сонсермсавад
European Masters - 21 сентября 2020

Это Снукер, и это European Masters! Следите за матчем Нил Робертсон – Акани Сонсермсавад на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 21 сентября 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Нил Робертсон и Акани Сонсермсавад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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