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Нил Робертсон - Акани Сонсермсавад

European Masters - 21 сентября 2020

Это Снукер, и это European Masters! Следите за матчем Нил Робертсон – Акани Сонсермсавад на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 21 сентября 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Нил Робертсон и Акани Сонсермсавад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.