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Брэндон Сарджент - Хуссейн Вафаеи Айоури

European Masters - 23 сентября 2020

Это Снукер, и это European Masters! Следите за матчем Брэндон Сарджент – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:30 23 сентября 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Брэндон Сарджент и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.