Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп разгромил 14-летнего украинского снукериста Юлиана Бойков его первом матче в статусе профессионала.

Матч первого раунда турнира European Masters завершился со счетом 5:0 в пользу британца.

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  • 31-летний Трамп – чемпион мира 2019 года.
  • Трамп выигрывал European Masters в 2016 и 2017 годах.
  • На следующий день после игры украинец отмечает 15-летие.

«Хочу стать лидером эпохи, как О'Салливан. 14-летний украинец – первый профи в снукере из СНГ

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