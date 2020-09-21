Лидер мирового рейтинга Джадд Трамп разгромил 14-летнего украинского снукериста Юлиана Бойков его первом матче в статусе профессионала.
Матч первого раунда турнира European Masters завершился со счетом 5:0 в пользу британца.
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- 31-летний Трамп – чемпион мира 2019 года.
- Трамп выигрывал European Masters в 2016 и 2017 годах.
- На следующий день после игры украинец отмечает 15-летие.
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