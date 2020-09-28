Завершился финал турнира по снукеру European Masters между британцами Марком Селби и Мартином Гулдом.
Первая сессия закончилась вничью (4:4). Во второй сессии 37-летний Селби вырвал победу и установил общий счет 9:8.
Чемпионат мира
Селби обвинил О’Салливана в неуважении. Видео момента, который взбесил Марка
- Гулд выбил в полуфинале Джадда Трампа (6:3), Селби – Шона Мерфи (6:3).
- Селби дошел до финала, сыграв только в трех матчах – у его первого соперника диагностировали коронавирус, а в 1/16 финала у противника украли кий.
Чемпионат мира
Фанаты О’Салливана зря ненавидят Селби. Марк разнообразит снукер и мотивирует Ронни
Чемпионат мира
О’Салливан – гений максимумов. Ронни очищал стол за 5 минут и делал брейк по просьбе судьи