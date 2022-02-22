Чжан Цзянькан - Фрэйзер Патрик

Снукер Следите за матчем Цзянькан Чжан – Фрэйзер Патрик на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 февраля 2022. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.

Сегодня встречаются Цзянькан Чжан и Фрэйзер Патрик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.