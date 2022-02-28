«Кто такой Фань Чжэнъи?» – шутливо задался вопросом комментатор Eurosport Владимир Синицын во время матча Фаня в 1/16 турнира European Masters против Кайрена Уилсона. Поклонники снукера разделяли его недоумение.

После победы над Уилсоном, Фань обыграл Дэвида Гилберта, Яня Бинтао и Грэма Дотта, а в финале преподнес самую невероятную сенсацию, победив Ронни О’Салливана. В начале недели 21-летний китаец занимал 80-ю строчку рейтинга. Возникает чувство дежавю: ровно год назад 81-й снукерист мира Джордан Браун оказался сильнее О’Салливана в финале и выиграл Welsh Open.

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Ронни хмурился в кресле, потому что проиграл финал European Masters

World Grand Prix Выключил эпатаж и взял титул. Ронни – пример для Трампа 20/12/2021 В 07:51

Почему текущий сезон кажется странным

В начале 2022 года уже нельзя включить четвертьфинал или полуфинал турнира и увидеть там только привычные лица. Топы терпят поражения от игроков из подвала рейтинга и не доходят до поздних стадий. На прошедшем European Masters к четвертому кругу осталось лишь три игрока из топ-16.

Если год назад победа Брауна на рейтинговом турнире стала шоком, то сейчас такое удивляет все меньше. Эксперты и зрители говорят о сенсациях с самого начала сезона, с возрожденного British Open. На нем шокирующих результатов как раз ждали: формат ивента с матчами до трех выигранных партий и случайной жеребьевкой был создан специально для этого. В полуфинале играли середняк тура Эллиот Слессор и чуть не потерявший прошлой весной статус профи Джимми Робертсон.

Спустя полгода такие гости в поздних стадиях уже не удивляют. Начались привычные соревнования с матчами из семи, девяти и одиннадцати фреймов, но и в них фавориты не всегда могут дожать менее именитых соперников. Чудеса случались и на чемпионате Великобритании, начиная с проигрыша Нила Робертсона и Шона Мёрфи любителям и заканчивая триумфом Чжао Синьтуна.

Чжао Синьтун Фото: Getty Images

Такой сценарий продолжился и на прошедшем European Masters. Рано проиграли Марк Селби, Джадд Трамп, Кайрен Уилсон. Нил Робертсон подходил к турниру фаворитом, но после безупречного матча в 1/32 финала, где соперник не забил ни одного шара, допустил против себя камбэк 22-летнего Пана Цзюньсюя. Неожиданно проявил себя молодой англичанин Эшли Хьюджилл, выбивший из борьбы Джека Лисовски и Али Картера. В четвертом раунде он проиграл Ронни, для которого путь к титулу теперь был открыт. После шокирующего сухого проигрыша Джона Хиггинса Тому Форду, казалось, никто не сможет остановить О’Салливана. Но главная сенсация ждала зрителей в финале.

Куда делись Трамп, Робертсон, Селби

Если бы год назад вас спросили, кто выиграет следующий турнир, и вы сказали бы «Джадд Трамп», то с вероятностью 50% предсказали бы верно. Трамп брал трофеи один за другим, почти никогда не проигрывал в финалах и демонстрировал невероятную стабильность.

Эти времена для Трампа закончились. Туз не играл в полуфиналах рейтинговых турниров почти год: со времен победного Gibraltar Open в марте. Да, он выиграл престижный Champion of Champions в ноябре, но перенести успех на рейтинговые ивенты так и не смог.

Можно робко заявить, что его место занял Нил Робертсон. Австралиец сейчас – лучший снукерист мира, и с этим согласятся не только его поклонники. Он выиграл «Мастерс», два рейтинговых турнира, еще один раз играл в финале. И хотя Нил очень стабилен на дальней дистанции – каждый год выигрывает хотя бы один трофей – по сезону это качество хромает. Он побеждает, когда от него этого не ждут: вернувшись после болезни или пропуска турнира. А в статусе железного фаворита обманывает ожидания и рано выбывает.

Нил Робертсон Фото: Other Agency

Лидер мирового рейтинга и действующий чемпион мира Марк Селби переживает тяжелые времена. Он открыто рассказал о психологических проблемах. Депрессия не дает Селби показать результат.

Относительную стабильность демонстрирует четырехкратный чемпион мира Джон Хиггинс. Он сыграл в финалах четырех турниров только за первую половину сезона, а с пятого раза все-таки сумел выиграть титул, но только на тренировочном Championship League. Победа не добавила Хиггинсу уверенности, как этого ждали: теперь он проигрывает, не доходя до финала.

Ронни О’Салливан в очередной раз доказал свою непредсказуемость. Легендарный снукерист провел четвертьфинальные и полуфинальные матчи на высочайшем уровне и был однозначным фаворитом в решающем поединке против Фаня Чжэни, но провалил его. Сейчас Ронни больше увлечен бегом, спонсорскими хлопотами и честно признается, что не жаждет выигрывать. Мотивации на игру с топовыми снукеристами ему часто не хватает, а иногда не удается ничего противопоставить и игрокам вроде Фаня.

Сезонный рейтинг – доказательство, что мировой снукер сейчас в зоне турбулентности. Селби, Трамп, Уилсон рискуют не попасть на Tour Championship – турнир с участием восьми лучших снукеристов сезона. Их места могут занять бывшие ранее в тени игроки вроде Люки Бреселя, Рики Уолдена и Джимми Робертсона. Бресель взял Scottish Open и играл в финале чемпионата Великобритании, Уолден дошел до трех полуфиналов, Робертсон – до двух. В нынешнем сезоне это завидная стабильность для многих фаворитов. Чжао Синьтун – единоличный лидер годичного рейтинга, а ведь еще три месяца назад он не имел за плечами ни одного рейтингового финала.

Хлесткий сложный удар Чжао в финале German Masters

Никто из сенсаций пока не претендует на звание законодателя мод в снукере. Букмекеры не устанут выставлять фаворитом Трампа, от Робертсона продолжат ждать побед, народная любовь к Ронни не угаснет. Но побеждать будут и те, от кого этого не ждут.

Игроки из низов рейтинга научились выдерживать давление. Если раньше в длинных матчах они не могли удержать преимущество и в последний момент проигрывали, то теперь наблюдается обратная картина. Яркий пример – победитель прошедшего турнира Фань Чжэни, останавливавший любые попытки камбэков от именитых соперников.

Почему в снукере теперь нет фаворитов?

Уровень игроков тура начинает выравниваться. Снукеристы, которые играют в профессионалах второй год, обживаются и наконец-то проявляют себя. Примеры для подражания укрепляют их психологическую устойчивость, и каждый игрок верит, что может обыграть топа в удачный день.

Фань Чжэнъи проводит четвертый сезон в профессионалах. В первый рейтинговый четвертьфинал он попал на German Masters в конце января (совсем как Джордан Браун за год до этого). Это подтверждает, что успехи подобных ему игроков – не случайная вспышка, а закономерность. Но не значит, что теперь юные китайцы и середняки не дадут шансов топам. Просто список победителей рейтинговых турниров будет разнообразнее.

Вряд ли невероятных сенсаций стоит ждать в конце этого странного сезона, на чемпионате мира. В Крусибле появляется фактор нескольких игровых дней и сессий, сверхдлинные матчи. В прошлом году в 1/8 финала вышло рекордное количество сеяных игроков, и в этом году не стоит ждать чего-то другого. Мастера готовятся именно к этому старту и постараются побороть все сложности к середине апреля. Но разве не было бы интересно посмотреть, как кто-нибудь повторит достижение Шона Мёрфи и завоюет титул чемпиона мира, выйдя из квалификации?

Автор: Дарья Федина

World Grand Prix О’Салливан обыграл Робертсона в финале World Grand Prix 20/12/2021 В 04:32