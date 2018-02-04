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Ультрафлюк Уильямса, после которого заподозришь его в допинге из эликсира удачи

Ультрафлюк Уильямса, после которого заподозришь его в допинге из эликсира удачи
Eurosport

Вчера в 20:00

Это вообще законно?

В финале немецкого «Мастерс» валлиец Марк Уильямс встречается с шотландцем Грэмом Доттом. В восьмом фрейме Уильямс при счете 1:0 выходил на коричневый шар после красного и целил в правую среднюю лузу. Коричневый не попал в цель, столкнулся с красным и закатился в левую среднюю лузу.

Марк извинился перед соперником за флюк и продолжил серию.

  • Уильямс выиграл эту партию – 132:0 с брейком в 110 очков.
  • После первой сессии валлиец ведет со счетом 7:1 в матче до девяти побед.

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