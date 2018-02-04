Eurosport
Ультрафлюк Уильямса, после которого заподозришь его в допинге из эликсира удачи
Это вообще законно?
В финале немецкого «Мастерс» валлиец Марк Уильямс встречается с шотландцем Грэмом Доттом. В восьмом фрейме Уильямс при счете 1:0 выходил на коричневый шар после красного и целил в правую среднюю лузу. Коричневый не попал в цель, столкнулся с красным и закатился в левую среднюю лузу.
Марк извинился перед соперником за флюк и продолжил серию.
- Уильямс выиграл эту партию – 132:0 с брейком в 110 очков.
- После первой сессии валлиец ведет со счетом 7:1 в матче до девяти побед.
Все новости снукера на Eurosport.ru
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте