В Германии обожают снукер, как в Англии. Немцам не хватает собственной звезды

«Когда я стал председателем World Snooker, спорт умирал, – Барри Хирн объяснил, что произошло со снукером за последние годы. – Люди ни к чему не стремились. Это было максимально далеко от пика, на который игра вышла в 1980-х. Поэтому мы отправились в страны, где снукер можно развивать. До этого было не сложно догадаться». В 1985-м 18 миллионов человек в Великобритании посмотрели финал чемпионат мира между Стивом Дэвисом и Деннисом Тейлором, который перевалил далеко за полночь. Представить подобное в 2005-м было невозможно.

Седовласый делец Барри Хирн, который занимается промоушеном не только снукера, но и дартса, позаимствовал кое-что у более популярных видов спорта. Он дал игроками никнеймы, они выходят на матчи под свою музыкальную тему, как бойцы, а количество турниров выросло с шести до 30-ти. Игроки топ-16 за победы на китайских турнирах зарабатывают по 200 тысяч фунтов. Самые экзотические локации снукерного тура – Таиланд и Индия, но новые турниры появились не только в Азии.

Барри Хирн в ГерманииImago

В 2011-м Хирн возродил турнир German Masters, проходивший несколько сезонов в середине 1990-х. Ивент в Германии даже не был рейтинговым, и на его исчезновение никто не обратил внимания, поэтому возвращение в тур страны из континентальной Европы поначалу не вызвало ажиотажа. Игроки и британские фанаты упустили из внимания, что в 2003-м, когда права на снукер приобрел Eurosport, игру начали транслировать и в Германии. С тех пор положение снукера в этой стране изменилось.

В континентальной Европе не слишком любят и понимают снукер. Бельгийцы знают об игре с шарами, потому что Лука Бресель вышел на чемпионат мира в 17 и стал звездой, голландцы слышали о возглавляющем судейскую бригаду Яне Верхасе, а Riga Masters в Латвии объединяет всех постсоветских фанатов – на этом все. Нельзя даже сравнивать популярность снукера по соседству от Англии и в Китае, где триумфы Дина Джуньху сделали его почти народным увлечением.

С середины 00-х Германия стала исключением – в этой стране обожают снукер. На первом же турнире после возвращения немецкого Masters в тур в сезоне-2010/11 арену «Темподром» в Берлине заполняли 2500 человек – такого не бывает даже в Великобритании. Еще несколько лет назад снукер оставался увлечением исключительно для подданных королевы, но неожиданно немцы полюбили снукер, как будто смотрели его дольше англичан.

Немцы прониклись культурой боления: они знают, когда поддержать снукериста овациями, а когда замереть и не двигаться. Главное, что отмечают профессионалы на «Темподроме» – потрясающая атмосфера. Опытный судья Оливье Мартел так расчувствовался от любви немцев к снукеру, что даже прослезился. Ронни О’Салливан красиво поблагодарил фанатов и сказал, что должен был заплатить за право играть перед таким залом.

«Впервые я приехал в Германию в 1980-х на выставочные матчи, – вспомнил шестикратный чемпион мира Стив Дэвис. – Люди даже не понимали, что этим можно зарабатывать на жизнь. Когда впервые оказываешься в стране, где спорт не знают и не ценят, они аплодируют как бешеные после первого удара». Люди, которых зазывали на матчи на улице, даже не понимали, что такое снукер: новый шоколад или пиво?

В 2004-м, через год после начала телевизионного показа снукера в Германии, местный промоутер Томас Цезал уговорил молодую звезду Пола Хантера приехать на любительский турнир в Фюрте. Улыбчивый блондин привез Мэттью Стивенса и покорил местную публику – с тех пор World Snooker более тщательно анализировал данные и оценивал возможность проведения рейтингового турнира в Германии.

Спустя 15 лет немцы полюбили снукер так, что собирают аншлаги даже на матчи без участия звезд. После смерти Пола Хантера турнир в Фюрте переименовали в Paul Hunter Classic, а в 2016-м ему дали полноценный рейтинговый статус. Сначала в немецкий городок приезжали такие селебрити, как Селби, О’Салливан и Мёрфи – почтить товарища и гениального игрока, но в последние годы ситуация ухудшилась. Турнир пришел в упадок – неудачное место в календаре (в конце лета) и маленькие призовые привели к тому, что снукеристы из топ-16 почти не выбираются в Фюрт. Несмотря на это, немцы ходят на матчи даже с участием любителей и болеют, как на ЧМ.

Даже недовольные организацией немецкого «Мастерс» не разочаровались в фанатах и самом турнире. В прошлом сезоне Марк Аллен выдал в твиттере тираду по поводу пространства – североирландца взбесило, как много матчей проводится одновременно за соседними столами. Он заявил, что больше не приедет в Германию, пока ситуация не изменится, но сразу же добавил, что у страны огромный потенциал, а болельщики и сама арена его восхищают.

Марк АлленGetty Images

В 2017-м Барри Хирн взбодрил German Masters, сделав генеральным спонсором букмекерскую компанию D88.com. Берлинский турнир прозвали Вудстоком снукера – если в Ригу приезжают из России и со всей Прибалтики, то в Берлин подтягиваются со всей Европы. Единственное, что беспокоит некоторых фанатов и функционеров, исследующих популярность спорта, – отсутствие профессиональных немецких снукеристов.

Популярность тенниса в Германии подстегнуло появление местных талантов Бориса Беккера и Штеффи Граф в 1980-х. Феномен снукера не получается объяснить популярностью отдельных игроков: в туре сейчас всего один немецкий снукерист – 22-летний Лукас Клекерс. Он не входит даже в сотню мирового рейтинга, и вряд ли вдохновляет соотечественников на любовь к иностранному спорту.

Дефицит профессионалов в Германии объясняется прозаично: снукер все еще слишком экзотичен для немцев, чтобы посвящать ему всю жизнь. К тому же на спорт уходят большие деньги, и расходы часто оказываются по карману только игрокам из элиты. «Поездки на турниры, проживание в отелях, налоги, – составил короткий перечень трат снукеристов немецкий любитель Лассе Мюнстерманн. – Если вы зарабатываете, например, 4000 евро в месяц, вы можете себе это позволить, но тогда у вас не остается времени на тренировки – ведь необходимо зарабатывать! Получается замкнутый круг».

Недоверие немцев к снукеру как к заработку – проблема, но одновременно и гарантия, что в Германии не разлюбят спорт, как только завершит карьеру местная звезда. Популярность снукера как хобби зависит не только от одного игрока, а относится к игре в целом. «Когда немецкие звезды тенниса завершили карьеру, бум спал, – сказал немецкий комментатор Роль Калб. – Теннис больше не привлекал зрителей. Со снукером все по-другому, людей завораживает сам спорт. Это более здоровое основание».

Германия дает снукеру надежду на дальнейшую глобализацию. Чтобы выжить, игре необходимо расширяться, а для этого мало исключительно английской аудитории и китайских фанатов Дина. Для иностранцев снукер стал уникальным опытом – медленная драма развивалась не по законам современного телевидения, работающего на скорость. В благодарность за зрелище Германия стала новым домом снукера. Чтобы гарантировать будущее игры в континентальной Европе, немцам осталось воспитать собственных звезд.

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